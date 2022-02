Tödliches Bahnunglück bei München : Zahl der Verletzten auf 18 gestiegen – Strecke weiterhin gesperrt

München Die Zahl der Verletzten durch den tödlichen Zusammenstoß zweier S-Bahnen bei München hat sich auf 18 erhöht. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Bei dem Unglück am Montag war ein Mensch getötet worden.

Unter den Schwerverletzten waren auch die beiden Lokführer, wie die Polizei mitteilte. Die Zahl der Verletzten hatte die Polizei zunächst mit 14 angegeben. Die betroffene Bahnstrecke war zunächst auch am Dienstag noch gesperrt.

Der Zusammenprall hatte sich am Montagnachmittag in der Nähe des S-Bahnhofs Ebenhausen-Schäftlarn ereignet. Zu den möglichen Ursachen machte die Polizei weiterhin keine Angaben; die Staatsanwaltschaft München I ermittelt. Die Strecke an der Unfallstelle ist eingleisig.