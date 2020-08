Hergang noch unklar : Tödlicher Streit um Drohnenflug in Hessen

Tödlicher Streit um Drohnenflug in Hessen

Gießen In Hessen ist es am Wochenende mutmaßlich wegen eines Drohnenflugs zu einem tödlichen Streit gekommen. Ein 55-Jähriger soll dabei durch den Messerstich eines 69-Jährigen ums Leben gekommen sein.

Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Die genauen Abläufe waren demnach noch unklar. Gegen den Beschuldigten wird wegen Totschlags ermittelt, auch eine Notwehrsituation war aber nicht ausgeschlossen.

Zu der Auseinandersetzung kam es laut Ermittlern am Samstag in der Gemeinde Krofdorf-Gleiberg. Der 69-jährige spätere mutmaßliche Messerstecher ließ demnach eine Drohne steigen, was das Opfer und einen 62-jährigen Begleiter störte. Anscheinend kritisierten sie, dass die Drohne Pferde auf einer nahen Koppel aufscheuchen könnte. Es entwickelte sich dann eine heftige körperliche Auseinandersetzung.