Todesfall auf der „Gorch-Fock“ : Vater von toter Kadettin stellt Anzeige wegen Tötungsdelikt

Der Vater der toten Marinekadettin glaubt nicht an einen Unfall. Foto: dpa/Henning Kaiser

Aurich Vor zwölf Jahren ertrank Marinekadettin Jenny Böken bei einem Übungseinsatz an Bord des Segelschulschiffs „Gorch Fock“. Der Fall machte damals Schlagzeilen. Ihr Vater glaubt, dass seine Tochter getötet wurde. Nun hat er Anzeige gestellt.

Zwölf Jahre nach dem Tod der Marinekadettin Jenny Böken an Bord des deutschen Segelschulschiffs "Gorch Fock" in der Nordsee hat deren Vater bei der Staatsanwaltschaft im niedersächsischen Aurich eine Strafanzeige gestellt. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, geht die Anzeige von einem Tötungsdelikt aus, richtet sich aber gegen Unbekannt. Es sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Dabei werde zunächst geprüft, wer dafür zuständig sei.