Kalte Sitze, höhere Preise So können Sie beim Skiurlaub sparen

Pisten beschneien, Lifte fahren lassen: Der Betrieb eines Skigebiets verschlingt viel Energie - und die Preise dafür sind enorm gestiegen. Dazu kommt die starke Inflation. Das hat Auswirkungen: Fasst man die Verlautbarungen von Seilbahnbetreibern in den vergangenen Wochen zusammen, werden Skifahrerinnen und Skifahrer das in der kommenden Wintersaison vielerorts im Geldbeutel und teilweise auch an den Liften spüren.