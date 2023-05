Behördliche Einordnung 47-Quadratmeter-Beispiel in Kleve – Was darf alles ein Tiny House sein?

Allen voran in den USA, aber auch in anderen Ländern gelten schicke Tiny Houses als die moderne Wohnform. Schlau geplant ist in ihnen nicht nur das Wohnen auf engstem Raum attraktiv. Die Baukosten sind gering und die Minihäuser können auch noch mobil sein. Kostenpflichtiger Inhalt So berichtet Ludger Jansen aus Kleve, wie er in einem Tiny House lebt – so ganz klein ist das allerdings gar nicht, es ist 47 Quadratmeter groß. Wie groß darf ein Tiny House also sein? Wir geben einen Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen.