Kein hinreichender Tatverdacht Staatsanwalt ermittelt nicht mehr gegen Till Lindemann

Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt nicht mehr gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann wegen des Verdachts von Sexualdelikten. Die Auswertung der verfügbaren Beweismittel habe keine Anhaltspunkte dafür erbracht, dass Lindemann „sexuelle Handlungen an Frauen gegen deren Willen vorgenommen“ habe, begründete die Staatsanwaltschaft am Dienstag ihre Entscheidung in einer ausführlichen Mitteilung. „„Ich danke allen, die unvoreingenommen das Ende der Ermittlungen abgewartet haben.“ Till.“, schrieb der 60-jährige Lindemann am Nachmittag dann bei Instagram.