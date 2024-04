Hohes Fieber Til Schweiger seit zwei Wochen wegen „offenen Beins“ in Klinikbehandlung

Berlin · Wegen einer seit Monaten nicht heilenden Wunde am Bein wird der Schauspieler Til Schweiger seit zwei Wochen in einer Klinik behandelt. In der Nacht zu Donnerstag habe er zudem Fieber bekommen.

12.04.2024 , 18:18 Uhr

Der Schauspieler Til Schweiger liegt seit zwei Wochen mit einem „offenen Bein“ im Krankenhaus. Archivbild. Foto: dpa/Christian Charisius

Der 60-Jährige sagte der „Bild“-Zeitung laut Bericht vom Donnerstag, er bekomme wegen eines „offenen Beins“ seit „14 Tagen Antibiotika im Krankenhaus“. Die Wunde habe er sich bereits im August zugezogen. „Ich hatte mir damals das Schienbein angeschlagen, und da sind dann Keime reingekommen“, sagte Schweiger weiter. „Leider wurde es immer schlimmer“, fügte er hinzu. In der Nacht zu Donnerstag habe er zudem Fieber bekommen.

(jh/AFP)