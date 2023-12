Til Schweiger „Ich kann morgens in den Spiegel gucken“

Der „Spiegel“ hatte im Frühjahr über angebliche Schikane und ein „Klima der Angst“ am „Manta“-Filmset berichtet. Die Produktionsfirma Constantin Film schob eine Aufarbeitung an, eine externe Anwaltskanzlei präsentierte ein gemischtes Ergebnis. Schweiger äußerte sich dann im Oktober ausführlich in einem Interview des „Stern“. Darin hatte er unter anderem gesagt: „Ich möchte nicht, dass jemand Angst vor mir hat.“ Er sprach zudem über seine Alkoholprobleme und erläuterte, dass er in Therapie sei.