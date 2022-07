Knapp 40 Grad in NRW : Tierheime auf Hitze vorbereitet – hohe Temperaturen belasten Tiere stark

Knapp 40 Grad in NRW

Berlin Die Hitzewelle in Europa macht nicht nur den Menschen zu schaffen. Auch die Tiere in den deutschen Tierheimen leiden unter den steigenden Temperaturen.

Die aktuellen hohen Temperaturen und Sonne belasten viele Tiere in Tierheimen. „Die extreme Hitze macht Mensch und Tier zu schaffen“, sagte Lea Schmitz vom Tierschutzbund der Deutschen Presse-Agentur. Um den tierischen Bewohnern die Hitze erträglicher zu machen, werde besonders auf die Wasserversorgung geachtet. „Die Klimatisierung der Innenräume ist unterschiedlich gut. Das ist ja auch eine finanzielle Frage“, sagte Schmitz weiter.

Das Tierheim Berlin ist nach eigenen Angaben das größte Tierheim in Europa. Die Einrichtung setze bei Hitze etwa auf Ventilatoren in den Tierhäusern sowie mobile Klimaanlagen in den besonders sensiblen Bereichen wie Krankenstationen und Mutter-Kind-Haus für die Katzen, wie Sprecherin Beate Kaminski sagte. „Alte und kranke Tiere, besonders solche mit Herz-Kreislauferkrankungen, haben es natürlich bei extremer Wärme besonders schwer“, sagte sie.