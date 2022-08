Wildtiere im Stress : Wie Sie Igel an heißen Tagen unterstützen

Wie Sie Igel an heißen Tagen unterstützen

Hipoltstein Viel trinken und einen Schattenplatz suchen - das gilt nicht nur für Menschen bei Hitze. Auch Wildtiere wie Igel brauchen an warmen Sommertagen mehr Flüssigkeit und kühle Verstecke. So können Sie den Tieren helfen.

Viel trinken und einen Schattenplatz suchen - das gilt nicht nur für Menschen bei Hitze. Auch Wildtiere wie Igel brauchen an warmen Sommertagen mehr Flüssigkeit und kühle Verstecke.

Wer Igeln in seinem Garten kurzfristig helfen will, kann Schälchen mit Wasser und Katzenfutter aufstellen. Dazu rät der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV).