Deutsche Wildtier-Stiftung Igel ist Tier des Jahres 2024

Wie viele Igel es in Deutschland gibt, ist laut der Stiftung unbekannt. Offenbar nehme ihr Bestand schleichend ab. Vom Bundesamt für Naturschutz heißt es: „Langzeitzählungen überfahrener Igel in Bayern über einen Zeitraum von fast 40 Jahren zeigen einen stetigen Rückgang der Funde auf etwa ein Fünftel der 1976 vorhandenen Bestände.“ Vergleichbare Zählungen aus dem übrigen Bundesgebiet gebe es nicht. Gelegenheitsbeobachtungen aus Nordrhein-Westfalen deuteten jedoch ebenfalls auf einen Rückgang des Igels hin. Aktuell führt ihn die Rote Liste in der Kategorie „Vorwarnliste“.