Auszeichnung der Deutschen Wildtier Stiftung : Der Fischotter ist Tier des Jahres 2021

Hamburg Er ist pelzig, gesellig und ein gewiefter Räuber: Die Rede ist vom Fischotter. Das Raubtier ist das Tier der Jahres 2021. Die immer weiter um sich greifende Urbanisierung macht der Art das Leben schwer.

Der Fischotter ist Tier des Jahres 2021. „Kaum ein anderes Säugetier verbindet die Elemente Land und Wasser so perfekt wie er. Wo Otter sich wohlfühlen, ist die Natur noch intakt“, teilte die Deutsche Wildtier Stiftung am Dienstag in Hamburg mit. An stehenden und fließenden Gewässern mit natürlich bewachsenen und schilfreichen Uferzonen findet der wendige Wassermarder Unterschlupf und Nahrung. Doch verbaute und kanalisierte Gewässer, trockengelegte Feuchtgebiete und die Vernichtung von Uferrandzonen minimieren die Überlebenschance dieser Art, wie es hieß.