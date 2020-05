Wetter am langen Wochenende : Tief „Gudrun“ bringt Abkühlung und etwas Regen

Das Wetter in den kommenden Tagen wird eher wechselhaft. (Symbol) Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Offenbach In weiten Teilen von Deutschland fiel in diesem Frühling bislang viel zu wenig Regen. Am Wochenende sorgt Tief „Gudrun“ für etwas Abkühlung – und bringt auch ein wenig Regen mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zufolge bringt „Gudrun“ zunächst im Nordwesten, am Samstag auch im Rest des Landes Regen, es wird wieder etwas kühler. In unserer Region wird für den Samstagsnachmittag etwas Niederschlag erwartet. Doch bereits am Sonntag kündigt sich laut DWD das nächste Hoch an.



Am Freitag soll es im Nordwesten zunächst leichten Regen geben, ab Nachmittag sind zunehmend Schauer und stellenweise Gewitter möglich. Auch im Süden ziehen im Tagesverlauf Wolken auf. Die Höchstwerte erreichen demnach im Norden und Osten 20 bis 26 Grad. In der Südwesthälfte reicht es für 24 bis 29, am Oberrhein für bis zu 30 Grad.

Am Samstag wird es laut DWD mit Höchstwerten von 16 bis 21 Grad spürbar kühler. Es bleibt wechselnd bis stark bewölkt. Dazu soll es vor allem in der Mitte und im Süden zeitweise Schauer geben. Südlich der Donau sind am Nachmittag einzelne Gewitter möglich. Am Sonntag bleibt es vor allem im Süden schon wieder weitestgehend trocken. Die Höchstwerte erreichen 14 Grad an der See und bis 21 Grad im Südwesten.

(csi/dpa)