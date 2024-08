Erster Schultag nach Sommerferien Bombendrohungen legen mehrere Schulen in Thüringen lahm

Nach Polizeiangaben wurden die Gebäude in Absprache mit den Schulleitungen ganz oder teilweise geräumt. An einigen Schulen fiel der Unterricht demnach am Donnerstag komplett aus, an anderen wurde er nach Abschluss der Maßnahmen wieder aufgenommen. Die Polizei ermittelt wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten gegen die unbekannten Verfasser der anonym verschickten Drohungen. Wellen von Bomben- oder Amokdrohungen per E-Mail gab es in Deutschland in den vergangenen Monaten bereits mehrfach.