Skurriler Polizeieinsatz : Nachbarn beschweren sich über zu lauten Sex - dann fliegen die Fäuste

Rudolstadt Sex, Stöhnen, Klopfen, Faustschlag. Diese Abfolge hat bei einem Nachbarschaftsstreit einen Polizeieinsatz in Thüringen ausgelöst. Die Nachbarn, die sich beschwerten, griffen unter anderem auch zu einem Fleischklopfer.

Mit lautem Sex hat ein Paar in Thüringen einen Nachbarschaftsstreit inklusive Handgreiflichkeiten provoziert. Ein 69-Jähriger und seine Ehefrau fühlten sich in Rudolstadt am Dienstagabend durch laute Stöhngeräusche und Bettquietschen aus der Wohnung über ihnen gestört, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Da niemand auf Klingeln oder Klopfen an der Tür reagierte, griff das Paar zu Besen und Fleischklopfer und schlug damit von unten an die Zimmerdecke.