Thüringen: Abgeordnete Madeleine Henfling muss mit Baby den Landtag verlassen

Erfurt Thüringens Landtagspräsident Christian Carius hat eine Grünen-Abgeordnete aus dem Plenarsaal verwiesen - weil sie ihr sechs Wochen altes Baby dabei hatte.

Die bei Angestellten übliche Elternzeit gibt es für Abgeordnete nicht. Bisher gibt es auch keine Kinderbetreuung im Erfurter Landtag. Henfling zeigte sich über die Reaktion enttäuscht. Als Abgeordnete sei sie verpflichtet, an den Sitzungen des Landtages teilzunehmen, schrieb sie im sozialen Netzwerk Facebook. Sie könne sich dabei weder auf Mutterschutz berufen noch dürfe sie Elternzeit nehmen. „Ich will also lediglich mein Recht und meine Pflicht wahrnehmen und zumindest an den Abstimmungen des Landtages teilnehmen“, erklärte sie.