„Marmor, Stein und Eisen bricht“ : Thomas Gottschalk rockt die Bühne – und wie andere Stars auf der Wiesn feiern

München TV-Moderator Thomas Gottschalk (69) hat auf der Wiesn die Festzeltbühne gerockt. Er ist aber nicht der einzige, der sich direkt am ersten Tag die Ehre gab. Die Bilder der Promis.

Mit den Musikern des Marstall-Festzelts sang der Rockfan am Samstagabend die Lieder „Marmor, Stein und Eisen bricht“ von Drafi Deutscher und „Rockin' All Over the World“ von Status Quo. Gottschalk war mit seiner Lebensgefährtin Karina Mroß aufs Oktoberfest gekommen. Während sie standesgemäß ein Dirndl trug - blau mit rosafarbener Schürze - erschien der Entertainer im weißen T-Shirt mit Hosenträger-Aufdruck und Hofbräuhaus-Werbung - obwohl ausgerechnet dieses Bier nicht im Marstall-Zelt ausgeschenkt wird.