Musik-Castingshow : „The Voice of Germany“ geht in die Jubiläumsstaffel

Sänger Nico Santos ist Juror bei „The Voice of Germany“ (Archivfoto). Foto: dpa/Britta Pedersen

Berlin Mit so vielen Coaches wie noch nie startet im Herbst die zehnte Staffel der Musikshow „The Voice of Germany“. Neben Dauerbrenner Mark Forster (37) und Neuzugang Nico Santos (27) werden erstmals auch zwei Zweier-Teams an den Start gehen.

Auf den roten Doppelstühlen werden altbekannte „Voice“-Gesichter Platz nehmen: Der irische Sänger Rea Garvey (47) und sein finnischer Kollege Samu Haber (44), sowie die beiden Musikerinnen Yvonne Catterfeld (40) und Stefanie Kloß (35) von Silbermond.

„Die Coach-Konstellation in unserer Jubiläumsstaffel vereint all das, was "The Voice of Germany" ausmacht: Talent, Gefühl, Spaß, Respekt – vor allem aber die Liebe zur Musik“, erklärte Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger in einer Mitteilung.

Die Aufzeichnungen zur Jubiläumsstaffel sollten an diesem Freitag in Berlin beginnen - mit rund 100 Zuschauern im Studio, sowie Abstands- und Hygieneregeln, wie die Sendergruppe erklärte.

(ahar/dpa)