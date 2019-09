Eröffnung 2020 steht : Tests im BER-Terminal besser als erwartet

Berlin Tüv-Prüfungen laufen gut, Testpassagiere werden gesucht, die Eröffnung 2020 steht - in einer Anhörung verbreitet der Flughafenchef Optimismus. Für eins der Terminals aber gibt er keine Garantie.

In gut einem Jahr sollen die ersten Passagiere am neuen Hauptstadtflughafen BER einchecken. Dieses Ziel bekräftigte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Donnerstag in einer vorläufigen Bilanz der Tüv-Prüfungen im Hauptterminal, dessen Inbetriebnahme seit 2011 auf sich warten lässt. „Ich traue mich am BER kaum, dieses Wort zu verwenden: Die Prüfung ist besser gelaufen als wir erwartet haben“, sagte Lütke Daldrup im Berliner Abgeordnetenhaus. Offen ist, ob zum geplanten BER-Start im Oktober 2020 wie geplant auch das Zusatzterminal T2 fertig sein wird.