Tesla-Fahrer bei Unfall in der Schweiz verunglückt und verbrannt

Bellinzona In der Schweiz ist ein Mann aus Deutschland mit seinem Tesla-Elektroauto verunglückt. Der 48-Jährige verbrannte in seinem Fahrzeug. Die Feuerwehr prüft, ob die Batterien den Brand beschleunigt haben könnten

Wie die Polizei und die Feuerwehr mitteilten, war der Mann am vergangenen Donnerstag vor dem Monte-Ceneri-Tunnel im Tessin in eine Leitplanke gefahren. Das Auto überschlug sich und ging in Flammen auf. Der Fahrer habe nicht gerettet werden können, berichtete die Polizei. Die Ursache für den Unfall sei noch unklar. Den Angaben zufolge stammte der Mann aus Baden-Württemberg und wurde 48 Jahre alt.

Erst in der vergangenen Woche waren im US-Bundesstaat Florida bei einem Unfall mit einem Tesla, der in Flammen aufging, zwei Menschen getötet und ein weiterer verletzt worden. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde (NTSB) leitete Ermittlungen ein. In Kalifornien war im März ein Mann gestorben, dessen Tesla nach einem Unfall in Brand geriet. Zudem kommt es immer wieder zu Unfällen mit Tesla-Wagen, bei denen das Fahrassistenzsystem - der Autopilot - eingeschaltet und der Fahrer daher unaufmerksam ist.