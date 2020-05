Morddrohungen und NS-Grüße : Terrorbrief an Politiker und Journalisten - Staatsschutz ermittelt

Terrorbrief an Politiker und Journalisten - Staatsschutz ermittelt

Berlin Wieder werden Politiker, Journalisten und Anwälte bedroht. Die Polizei ermittelt, ob die Urheber des rechtsextremen Terrorbriefs mit Morddrohungen bereits aktiv waren. Im vergangenen Juli gab es bereits eine solche Serie.

Nach Auftauchen eines rechten Terrorbriefs mit Morddrohungen und NS-Grüßen hat der Berliner Staatsschutz die Ermittlungen dazu aufgenommen. Es werde untersucht, ob der Brief zu der Serie von Drohmails mit rechtsextremen Hintergrund gehört, die seit vergangenem Juni an verschiedene Adressaten verschickt worden seien, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei am Dienstag. Zu Einzelheiten wollte er sich unter Hinweis auf die Ermittlungen nicht äußern. Laut Berliner Staatsanwaltschaft werden die Ermittlungen bundesweit geführt.