Prozess zum Terrorakt in Halle : Experte kritisiert mangelnden Schutz der Synagoge

Halle/Magdeburg Dass Halle-Terrorist Stephan Balliet nicht noch mehr Menschen tötete, ist wohl vor allem der massiven Tür der Synagoge zu verdanken. Im Gerichtsverfahren kritisiert ein Experte nun, dass der Attentäter überhaupt so weit kam.

Rias untersucht und dokumentiert in Deutschland antisemitische Angriffe. Die Mehrheit der Juden würden solche Attacken alltäglich erleben, die wenigsten sie aber zur Anzeige bringen, sagte Steinitz. In Befragungen unter Juden in Deutschland hätten 79 Prozent angegeben, den schwersten Fall antisemitischer Angriffe, den sie erlebt hätten, nicht zur Anzeige gebracht zu haben.

Justizministerin will Online-Plattformen stärker in die Pflicht nehmen

Am 9. Oktober 2019 hatte ein Terrorist versucht, 51 Menschen zu töten, die in der Synagoge von Halle den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur feierten. Er scheiterte an der massiven Tür, erschoss daraufhin eine Passantin, später noch einen jungen Mann in einem Döner-Imbiss und verletzte weitere Menschen. Der 28-jährige Deutsche Stephan Balliet hat die Taten gestanden und mit antisemitischen, rassistischen Verschwörungstheorien begründet. Seit Juli läuft vor dem OLG Naumburg der Prozess, der aus Platzgründen in Magdeburg stattfindet.