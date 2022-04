Michelle (23) und Marc-Robin (26) haben sich über Instagram kennengelernt und sind seit sieben Jahren ein Paar. Allerdings waren sie schon dreimal getrennt, weil sie sich ständig gestritten haben. Michelle will an dem Beziehungstest "Temptation Island" teilnehmen, weil sie sehen will, ob er der Versuchung vor Ort nicht nachgibt. Seine Angst ist, dass sich seine Freundin dort in jemand anderes verlieben könnte.