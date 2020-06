Ursache unklar : Bundesweite Störungen im Mobilfunknetz der Telekom behoben

Bonn/New York Im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom hat es in der Nacht zum Dienstag Störungen gegeben. Die Probleme seien jedoch seit etwa sieben Uhr morgens wieder behoben, sagte ein Telekom-Sprecher am Dienstagvormittag.

„Man kann jetzt wieder normal telefonieren und den Datenverkehr nutzen“, so der Sprecher. Die Ursache sei jedoch weiterhin unklar und werde nun analysiert. CEO der Deutsche Telekom AG, Timotheus Höttges, betonte auf Nachfrage auf einer Pressekonferenz zur Corona-Warn-App am Dienstagvormittag, die Ausfälle hätten nichts mit der neuen App zu tun, sondern lägen an Umbauarbeiten der Infrastruktur der Telekom.