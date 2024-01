Tausende Kunden betroffen Deutsche Telekom meldet massive Störungen – Internet- und Telefonausfälle auch in NRW

Berlin · In mehreren großen Städten kommt es aktuell zu Verbindungsproblemen. Grund dafür ist eine Telekom Störung. Tausende Kunden haben am Freitagmorgen mit Internetausfällen zu kämpfen – davon sind auch einige Städte in NRW betroffen.

12.01.2024 , 11:20 Uhr

In ganz Deutschland kommt es am Freitag zu Ausfällen. Foto: dpa/Oliver Berg

In mehreren deutschen Städten melden Kunden der Telekom am Freitagmorgen, den 12. Januar, außergewöhnlich viele Störungen bei ihrer Internetverbindung. Das zeigt eine Grafik des Portals allestörungen.de. Internet-Ausfall bei Vodafone-Kunden in Kleve Der zweite Ausfall innerhalb einer Woche Internet-Ausfall bei Vodafone-Kunden in Kleve Seit 8 Uhr sind die Ausfälle sprunghaft angestiegen – von etwa 400 seit den Morgenstunden auf 4.911 Problemmeldungen angestiegen gegen 9 Uhr. Zwei Stunden später ist die Zahl der Meldungen auf 739 gesunken (Stand: 11:30 Uhr). Besonders betroffen sind große Städte – davon auch einige in Nordrhein-Westfalen. Zu den am häufig gemeldeten Standorten gehören: Düsseldorf

Dortmund

Essen

Bonn

München

Hamburg

Berlin

Frankfurt am Main

Stuttgart

(yak)