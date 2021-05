Zwei Tote in Wohnhaus : Tatverdächtiger stellt sich nach Schüssen in Dänischenhagen

Tatverdächtiger stellt sich nach Schüssen in Dänischenhagen

Zwei Tote in Wohnhaus

Einsatzkräfte der Polizei sperren die Zuwegung zum Rosenweg ab, in dem Schüsse abgegeben worden sein sollen. Foto: dpa/Axel Heimken

Dänischenhagen Zwei Menschen werden in Dänischenhagen bei Kiel erschossen. Die Polizei geht von einer Tat im persönlichen Umfeld aus und sucht mit Hochdruck nach dem Täter. Am Abend stellt sich der Verdächtige.

Nach tödlichen Schüssen auf zwei Menschen in Dänischenhagen bei Kiel hat sich der 47 Jahre alte Tatverdächtige in Hamburg gestellt. Das teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Der Verdächtige soll aus dem Umfeld der Getöteten stammen.