Nach mehr als drei Jahrzehnten Münchner „Tatort“-Kommissare hören auf

Schauspieler Ferdinand Hofer (31) hatte bereits gesagt, er könne sich vorstellen, seine „Tatort“-Rolle als Assistent Kalli auch dann weiterhin zu spielen, wenn die Chefs einmal in den Ruhestand gehen sollten. Wie es nach der langen Ära von Nemec und Wachtveitl weitergehen soll, ließ der BR aber zunächst offen: „Wer nach Ende dieser Ära ab 2026 neu in das Team des Tatort München kommt, wird in Ruhe entschieden und zu gegebener Zeit bekanntgegeben.“