Täter auf der Flucht : Obdachloser in Hannover von Unbekanntem erstochen

Obdachloser in Hannover von Unbekanntem erstochen

Hannover In Hannover ist ein wohnungsloser Mann mit erheblichen Stichverletzungen tot auf einer Parkbank entdeckt worden. Ermittelt werde wegen eines Tötungsdeliktes, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Ein 59 Jahre alter Passant hatte am frühen Morgen den leblosen Mann auf der Bank sitzend am Rande des Stadtwaldes Eilenriede entdeckt und den Notruf gewählt. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Die erheblichen Verletzungen seien ihm in der Nacht zum Dienstag offensichtlich durch ein Stichwerkzeug zugefügt worden, hieß es. Wie oft auf den Mann eingestochen wurde, gibt die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt.