Mutter ruft Polizei Junge randaliert wegen zu wenig Taschengeld

Eine Mutter in Erfurt hat wegen eines heftigen Streits mit ihrem Sohn über die Höhe von Taschengeld die Polizei gerufen. Der 15-Jährige hatte seiner Wut über die aus seiner Sicht zu geringe Höhe Ausdruck verliehen, in dem er Möbel in seinem Zimmer beschädigte und Gegenstände herumwarf, wie die Polizei mitteilte. Da er sich nicht beruhigen wollte, schlug die Mutter bei den Beamten Alarm.