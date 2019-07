Zuschauer rätselten : ARD reagiert humorvoll auf kleine Panne in den „Tagesthemen“

Hamburg Am Mittwochabend gaben die „Tagesthemen“ in der ARD ein leichtes Rätsel auf. Zwischen Caren Miosga und Susanne Daubner tauchten ungewöhnliche Gegenstände auf. Es ist nicht der erste „Vorfall“ dieser Art.

Die „Tagesthemen“ in der ARD verliefen am Mittwochabend wie immer: Moderatorin Caren Miosga führte durch die Sendung, behandelte die „großen“ Themen des Nachrichtentages. Zweimal in der Sendung werden Nachrichten vorgetragen, am Mittwochabend von Sprecherin Susanne Daubner. Und genau bei der Übergabe von Miosga zu Daubner wurden ziemlich viele Zuschauer kurzzeitig stutzig. Denn mitten im Studio zwischen den beiden Moderatorinnen stand ein Paar High Heels. Sofort ging das große Rätselraten los. Wem gehören diese Schuhe? „Claus Kleber“ witzelten einige Nutzer, aber auch Jens Riewa wurde spaßeshalber genannt. Die Lösung könnte übrigens ziemlich naheliegend sein: Eine der beiden Moderatorinnen führte offenbar Barfuß durch die Sendung. Der Zuschauer bekommt das nicht zu sehen, meistens stehen die Journalisten hinter den beiden großen Tischen, die im Studio in Hamburg stehen.