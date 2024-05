Überblick Von „Deep State“ bis „Tag X“ – Verschwörungsmythen der „Reichsbürger“

Am Montag hat vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main der Prozess gegen die mutmaßlichen Köpfe des sogenannten „Reichsbürger“-Netzwerks begonnen, das sich zum Ziel gesetzt haben soll, die demokratische Ordnung in Deutschland mit Gewalt zu stürzen. Der Anklage zufolge folgten die Männer und Frauen einem „Konglomerat aus Verschwörungsmythen“. So sollen sie geglaubt haben, dass ein Geheimbund ausländischer Staaten ihnen ein Zeichen zum Losschlagen geben werde. Ein Überblick: