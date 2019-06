Tafel-Vorsitzender kritisiert Konsumverhalten : Legalisierung des „Containerns“ ist zu kurz gegriffen

Lebensmittel liegen am in einer Mülltonne. Foto: dpa/Patrick Pleul

Köln Das Containern zu legalisieren, sei prinzipiell eine gute Entscheidung, sagt Jochen Brühl, Vorsitzender der Tafeln. Generell müsse aber ein Umdenken in der Gesellschaft erfolgen, um die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.

Der Bundesvorsitzende der Tafeln, Jochen Brühl, hält eine mögliche Legalisierung des Einsammelns von Lebensmitteln aus Abfallcontainern für zu kurz gegriffen. „Es ist zwar gut, das zu entkriminalisieren. Aber am Ende hat es doch einen bitteren Nachgeschmack“, sagte Brühl der Deutschen Presse-Agentur in Köln. „Man muss sich doch vielmehr darüber Gedanken machen, warum diese Waren überhaupt in dem Container sind. Da geht es um unser Konsumverhalten.“