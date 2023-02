Tödlicher Mersserangriff im Zug Täter von Brokstedt nannte Anis Amri als Vorbild

Vor der Tat saß Ibrahim A. in Hamburg in Untersuchungshaft und soll am 6. August 2022 gegenüber einem Bediensteten dementsprechend geäußert haben. Das gehe aus seiner Gefangenenpersonalakte hervor, wie die Hamburger Justizbehörde am Sonntagabend mitteilte. Auf dem sogenannten Warnehmungsbogen sei zudem dokumentiert, dass A. ebenfalls am 6. August 2022 bei der Vorbereitung für eine Freistunde auf dem Hof „Großes Auto, Berlin, das ist die Wahrheit“ vor sich hin gesagt habe. Einen weiteren Bediensteten habe er zweimal gefragt, ob er auch „unter die Reifen“ wolle. Anis Amri hatte am 19. Dezember 2016 einen Sattelschlepper bewusst auf den Weihnachtsmarkt vor der Berliner Gedächtniskirche gesteuert. In der Folge des Attentats starben 13 Menschen.