„Das ist nicht Kirche“ : Hagenkord nennt Kardinal Müllers Nazi-Vergleich „vergiftend und zerstörerisch“

München Der Jesuit Bernd Hagenkord wertet den Vergleich des Reformdialogs Synodaler Weg mit dem Ermächtigungsgesetz von 1933 durch Kardinal Gerhard Ludwig Müller als „vergiftend“ und „zerstörerisch“.

Wer so etwas tue, „hat entweder keine Ahnung von Geschichte oder handelt mutwillig jegliche Debatte vergiftend“, schrieb Hagenkord in seinem Blog am Dienstag. Bei Nazi-Vergleichen von Christen gegen Christen höre es auf, so der Jesuit, der zu den Geistlichen Begleitern des kirchlichen Reformprozesses in Deutschland gehört. „Das ist nicht konservativ, bewahrend. Das ist zerstörerisch, und das ist das genaue Gegenteil von bewahren.“ Müllers Aussagen seien geschichtsvergessen und menschenverachtend. „Das ist nicht Kirche“, so der langjährige Leiter der deutschsprachigen Redaktion von Radio Vatikan. Hagenkord arbeitet mittlerweile in München für die Jesuiten.