350 Fahrgäste betroffen : Zug auf Fahrt nach Sylt wegen Bombendrohung evakuiert

Viele Reisende warten auf einem Bahnsteig im Hamburger Hauptbahnhof vor einem IC mit Richtung Westerland (Symbolbild). Foto: dpa/Georg Wendt

Bredstedt/Flensburg Ein Zug auf der Fahrt von Hamburg nach Sylt ist am Samstagabend gestoppt und evakuiert worden. Es habe einen telefonischen Hinweis auf eine mögliche Bombe in dem Regionalexpress gegeben, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Flensburg.

Kurz vor Bredstedt mussten 350 Fahrgäste den Zug verlassen, sie wurden mit Bussen zum nächsten Bahnhof gebracht. Der Zug wurde durchsucht, wie der Sprecher weiter sagte.

Nach Angaben eines Bahnsprechers war der Zugverkehr zwischenzeitlich auf dem Abschnitt zwischen Husum und Bredstedt eingestellt - um kurz vor 20 Uhr wurde die Strecke aber wieder freigegeben. Zuerst hatte „Bild.de“ über die Bombendrohung berichtet.

Auf Sylt feierte am Samstag Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) seine Hochzeit mit der Journalistin Franca Lehfeldt. Unter den Gästen waren auch hochkarätige Polit-Promis wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und CDU-Chef Friedrich Merz.

Bereits am Donnerstagnachmittag hatte Bürgermeister Nikolas Häckel (parteilos) das Paar standesamtlich getraut. Am Freitag stand der Polterabend auf dem Programm.

Nicht nur zum Absichern der Hochzeitslocations war die Polizei im Einsatz. So sprachen die Beamten am Freitagabend gegen eine Gruppe von rund 35 Punks einen Platzverweis aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Diese seien gegen 22 Uhr an dem Hotel aufgetaucht, in sie dem Lindner, seine Frau und die Hochzeitsgäste vermuteten. Dort sollen die Punks den Angaben zufolge vor allem laut, sonst aber friedlich gewesen sein. Die Feier hatte an einem anderen Ort stattgefunden. Die Punks wurden schließlich von der Polizei zum Bahnhof und nach Mitternacht schließlich auch im Zug bis nach Westerland begleitet.

Die nordfriesische Insel ist ein beliebtes Urlaubsziel von Prominenten und wird häufig auch für Hochzeiten gewählt. Für den 43-jährigen Lindner ist es die zweite Ehe. Er war bereits mit der Journalistin Dagmar Rosenfeld verheiratet. Auch Lehfeldt ist Journalistin. Die 33-Jährige arbeitet als Politik-Reporterin für den Nachrichtensender Welt, der zum Medienkonzern Axel Springer gehört. Im vergangenen Oktober war bekannt geworden, dass sie und Lindner sich verlobt hatten.

(felt/dpa)