Bundespolizei ermittelt : Unbekannte blockieren Zuggleise in Richtung Sylt mit Betonplatten

Unbekannte blockieren Zuggleise in Richtung Sylt mit Betonplatten

Struckum Die Bundespolizei ermittelt wegen eines mutmaßlichen Anschlags auf einen Regionalzug zur Ferieninsel Sylt. Unbekannte hatten den Zug durch Betonplatten auf dem Gleis zum Stehen gebracht. Anschließend flüchtete sie.

Unbekannte hatten am Montagnachmittag in Struckum (Schleswig-Holstein) Betonplatten auf die Gleise gelegt und den Regionalexpress zum Stehen gebracht. Der Zug war mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde Richtung Sylt unterwegs, als die Fahrgäste einen lauten Knall hörten, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.