Nach rechtsextremem Vorfall auf Sylt Pony-Club-Betreiber erhalten Morddrohungen

Der durch ein Internetvideo bekannt gewordene ausländerfeindliche Vorfall in dem Sylter Lokal verstärke seine Beunruhigung, „weil es offensichtlich nicht nur die Randständigen, Abgehängten sind, die sich radikalisieren“, sondern es ist eine Radikalisierung, die zumindest in Teilen in der Mitte der Gesellschaft auch stattfindet„, sagte Steinmeier am Samstag in Bonn bei den Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Verkündung des deutschen Grundgesetzes.