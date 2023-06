Letzte Generation Klima-Aktivisten besprühen Luxus-Geschäft auf Sylt

Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge konnten fünf der sechs Beteiligten mit weiteren Protestaktionen der Letzten Generation auf Sylt in Verbindung gebracht werden – vier von ihnen mit Farbschmierungen in einem Fünf-Sterne-Hotel in Westerland am 8. Juni und eine Person mit einem mit Farbe besprühten Privatflugzeug am 6. Juni. Die Ermittlungen hierzu dauern an.