Ostersonntag vor Sylt : Baby kommt auf Seenotrettungskreuzer zur Welt

Lara Müller-Maron hält am Ostersonntag an Bord des Seenotrettungskreuzers «Pidder Lüng» ihr soeben geborenes Baby Bosse im Arm. Foto: dpa/-

List auf Sylt/Havneby Eigentlich sollte die werdende Mutter mit der „Pidder Lüng“ für die Niederkunft zum Festland gebracht werden. Doch die 25-Jährige hat ihr Baby bereits in der Nacht zum Ostersonntag auf dem Seenotrettungskreuzer zur Welt gebracht.

Die werdende Mutter sollte mit dem Schiff „Pidder Lüng“ der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) von Sylt zum dänischen Havneby gebracht und von dort aus mit einem Rettungswagen zur Klinik in Flensburg gefahren werden.

Ein Hubschrauber konnte nicht fliegen. Um 4.02 Uhr kam dann ungewöhnlich schnell der kleine Bosse an Bord des Schiffes im dänischen Hafen Havneby zur Welt. Mutter und Kind sind wohlauf.

Bereits auf der knapp 25-minütigen Überfahrt deutete sich an, dass die Zeit nicht mehr ausreichen würde. Begleitet wurde die Geburt von einer Sylter Hebamme. Der Rettungswagen wurde letztendlich nicht mehr gebraucht. Vater Teunis Maron konnte beide bereits am Morgen in Empfang nehmen.