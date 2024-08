Letzte Generation wieder aktiv Polizei verhindert Klima-Klebeaktion auf Sylter Flughafen

In den vergangenen Wochen hatten Klimaaktivisten der Letzten Generation den Flugbetrieb an Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt am Main und am Flughafen Köln/Bonn zeitweise lahmgelegt und den Frachtbetrieb am Flughafen Leipzig/Halle zeitweise blockiert. Am Donnerstag waren nach Angaben der Organisation acht Wohnungen von Klimaaktivisten der Letzten Generation durchsucht worden. Die Organisation kündigte daraufhin an, trotz des „massiven Einschüchterungsversuches seitens der Behörden“ ihren Protest auszuweiten..