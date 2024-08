Aktion der Letzten Generation Klimaaktivisten kleben sich neben Privatjet auf Sylter Flughafen fest

Unterdessen hat Klimaaktivistin Luisa Neubauer bei einem Protest von Fridays for Future auf Borkum die Pläne zur Erdgasförderung vor der Nordseeinsel kritisiert. Es sei ein Projekt „mit einem so immensen ökologischen und politischen Preis, ohne dass es irgendeine Notwendigkeit für dieses Gas gibt“, sagte Neubauer kurz vor Beginn der Demonstration. Rund 2000 Menschen protestierten laut Fridays for Future auf Borkum, angemeldet waren 50. Von der Polizei gab es zunächst keine Angaben zur Teilnehmerzahl. Auch die Deutsche Umwelthilfe, Greenpeace und Bürgerinitiativen beteiligten sich Fridays for Future zufolge.