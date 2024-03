Leichte Schäden gemeldet Erdbeben der Stärke 3,6 erschüttert Gebiet südlich von Bremen

Bremen/Syke · Schrecksekunde für das Gebiet rund um Bremen: Bei einem der stärksten Erdbeben der letzten zehn Jahre in Niedersachsen sind am Montagmittag leichte Schäden an Gebäuden entstanden.

25.03.2024 , 15:02 Uhr

Ein durch ein Erdbeben verursachter Riss an einem Haus in Niedersachsen (Archivbild). Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Personen seien nicht verletzt worden, teilte das niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) mit. Das Epizentrum lag demnach bei Syke. Die Stadt liegt etwa 25 Kilometer südlich von Bremen. Das Erdbeben um 12.07 Uhr habe eine Magnitude von 3,6 erreicht. Magnitude bezeichnet die Stärke eines Erdbebens. Ein Zusammenhang mit der örtlichen Erdgasförderung sei „wahrscheinlich", sagte ein LBEG-Sprecher. Immer wieder kommt es in der Region zu leichteren Erdbeben. Starke Erdbeben in Deutschland sind sehr selten. Das liegt daran, dass Deutschland mitten auf der Eurasischen Kontinentalplatte liegt. Die nächste Plattengrenze, in deren Nähe die meisten der Erdbeben entstehen, ist somit relativ weit entfernt. Im internationalen Vergleich stellen die Beben hierzulande nur kleine Ereignisse dar. Die Zentren der Erdbebenhäufigkeit in Deutschland liegen im Erdbebengebiet Kölner Bucht, südlich von Tübingen auf der Schwäbischen Alb bei Albstadt, im südlichen Rheingraben sowie in der Umgebung von Gera.

(felt/dpa)