Staatsanwaltschaft teilt Ursache mit : SUV-Unfall in Berlin mit vier Toten wohl durch Krampfanfall des Fahrers verursacht

SUV-Unfall in Berlin mit vier Toten wohl durch Krampfanfall des Fahrers verursacht

Das Auto am Unglücksort auf der Berliner Invalidenstraße.

Berlin Die Ursache für den SUV-Unfall Anfang September steht fest. Vier Menschen starben bei dem Unfall auf der Berliner Invalidenstraße.

Der tödliche SUV-Unfall in Berlin-Mitte soll auf einen „Krampfanfall“ des Fahrer zurückgehen. Dadurch soll der Wagen durchgehend auf 104 Kilometer pro Stunde beschleunigt haben, twitterte die Berliner Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Am 6. September war das Auto über die Gegenfahrbahn hinweg von der Invalidenstraße abgekommen. Es rammte eine Ampel, tötete vier Menschen auf dem Gehweg und durchbrach einen Bauzaun. Unter den vier Todesopfern war auch ein dreijähriger Junge.