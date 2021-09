Wer übernimmt die Kosten? : Summender Rasierer löst Großeinsatz an Nürnberger Bahnhof aus

Summender Rasierer löst Großeinsatz an Nürnberger Bahnhof aus

Nürnberg Großeinsatz am Nürnberger Hauptbahnhof mit Sperrung von Gleisen und Schließung von Geschäften. Dadurch kommt es zu Verspätungen - doch die vermeintliche Gefahr ist dann doch sehr banal.

Ein summender und scheinbar herrenloser Rucksack hat am Nürnberger Hauptbahnhof einen Großeinsatz ausgelöst. Es seien rund 50 Einsatzkräfte - darunter Spezialkräfte zur Entschärfung - ausgerückt, die potenzielle Gefahrenquelle in dem Gepäckstück habe sich aber als Elektrorasierer herausgestellt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein 85-Jähriger habe den Rucksack vorübergehend im Wartebereich abgestellt. Wegen des Einsatzes verspäteten sich Züge, 15 Geschäfte mussten vorübergehend schließen.