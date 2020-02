Verfassungsgericht entscheidet über Suizidbeihilfe : Welche Bedeutung die Begriffe zur Sterbehilfe haben

Karlsruhe Am Mittwoch will das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung über die Suizidbeihilfe verkünden. Wir erklären die wichtigsten Begriffe der politischen Debatte zum Thema Sterbehilfe.

Tötung auf Verlangen liegt laut deutschem Strafgesetzbuch (StGB) Paragraf 216 vor, wenn jemand durch das "ausdrückliche und ernstliche Verlangen" des Getöteten zur Tötung bestimmt wurde und den Tod gezielt aktiv herbeiführt. Die Tötung auf Verlangen ist in Deutschland verboten, in den Niederlanden ("Euthanasie"), Belgien und Luxemburg dagegen unter bestimmten Bedingungen straffrei gestellt.

Beihilfe zum Suizid leistet, wer einem Menschen, der sich selbst tötet, dabei Hilfe gewährt, etwa durch das Besorgen von Medikamenten oder die Zubereitung eines Gift-Getränks. In Abgrenzung zur "Tötung auf Verlangen" kommt es darauf an, dass der Sterbewillige das Geschehen in der Hand behält. Den entscheidenden Akt des Suizids muss er selbst vollziehen, indem er das Getränk mit der tödlich wirkenden Substanz austrinkt, den tödlichen Schuss abfeuert. Beihilfe zum Suizid ist in Deutschland ebenso straffrei wie der Suizid.