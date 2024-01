Lübeck-Travemünde Drei Menschen begehen Suizid durch Sprung von Hotel

Drei Menschen haben am Montag durch einen Sprung aus einem mehr als hundert Meter hohen Hotel in Lübeck-Travemünde Suizid begangen. Es habe sich um zwei Frauen und einen Mann gehandelt, sagte ein Sprecher der Polizei in Lübeck. Nähere Angaben zur Identität würden nicht gemacht. Demnach liefen Ermittlungen zu den genauen Umständen und Hintergründen des Suizids noch, die Beamten planten jedoch keine weiteren öffentlichen Informationen.