Auf dem Nachhauseweg 71-jähriger verirrt sich mit dem Fahrrad auf die Autobahn

In der Südpfalz ist ein 71-Jähriger am Himmelfahrtstag mit seinem Fahrrad auf der Autobahn 65 geradelt – laut eigener Aussage hatte er sich auf dem Nachhauseweg verfahren. Mehrere Anrufer alarmierten am Donnerstagmorgen die Polizei, als sie den Mann bei Kandel auf der Autobahn entdeckten. Wie die Beamten mitteilten, fuhr eine Polizeistreife zu dem 71-Jährigen und begleitete ihn von der A65 herunter. Der Senior gab bei der Polizei an, sich auf seinem Heimweg auf die Autobahn verirrt zu haben. Nun droht ihm ein Bußgeld.