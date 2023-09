XL-Shirts in der U-Bahn Was es mit dem Internet-Trend „Subway Shirt“ auf sich hat

Diesen Sommer zeigte eine New Yorkerin online in einem Video, wie sie ihr kurzes Sommerkleid mit einem übergroßen T-Shirt kaschiert. Das sogenannte „Subway Shirt“ kommt hauptsächlich in den Sommermonaten mit wärmeren Temperaturen zum Einsatz. Kurze Hosen oder Miniröcke zeigen viel Haut – und werden bei übergriffigem Verhalten als Begründung missbraucht. Frauen berichten von anzüglichen Blicken, Pfiffen und sogar Berührungen. Das „Subway Shirt“ soll es nicht so weit kommen lassen: Es ist ein Versteckspiel gegen Übergriffe.