85-jährige Frau noch vermisst Mindestens vier Verletzte nach Explosion in Wohnhaus in Stuttgart

Bei einer Explosion in einem Wohngebäude in Stuttgart sind vier Menschen verletzt worden. Teile des Gebäudes waren eingestürzt, andere standen in Flammen, wie die Feuerwehr Stuttgart am Montag mitteilte. Die Explosion ereignete sich demnach gegen 03.00 Uhr morgens in der Köllestraße im Westen der Stadt. Den Angaben zufolge waren hundert Einsatzkräfte vor Ort, die Löscharbeiten dauerten an.