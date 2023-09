Ausschreitungen in Stuttgart „Wir waren der Prellbock für einen eritreischen Konflikt“

Es ist nicht das erste Mal, dass es im Zusammenhang mit einer Veranstaltung von Eritreern in Deutschland zu Ausschreitungen und Angriffen auf Polizisten kommt. Im Juli war es im hessischen Gießen zu Krawallen bei einem Eritrea-Festival mit mindestens 26 verletzten Polizisten gekommen, als Gegner der Veranstaltung Sicherheitskräfte mit Stein- und Flaschenwürfen attackierten und Rauchbomben zündeten. Auch die Organisatoren des Events in Gießen standen der Führung des ostafrikanischen Landes nahe. In Stockholm kam es im August bei einem Eritrea-Festival zu gewalttätigen Ausschreitungen mit mehr als 50 Verletzten. Auch in Tel Aviv und in der Schweiz gab es bereits Krawalle.